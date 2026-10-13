UnitedHealth: Die nächste Bewährungsprobe

Zu Beginn der neuen Woche stehen endlich wieder Quartalsberichte im Fokus. Zunächst werden einige US-Großbanken ihre Zahlen vorlegen. Von großem Interesse ist heute auch der Bericht von UnitedHealth (WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021), zumal der Versicherer nicht nur im Hinblick auf die jüngsten Ergebnisse Interessantes zu berichten haben wird, sondern auch mit Blick auf seine Turnaround-Bemühungen.

Vergangenheitsbewältigung bei UnitedHealth

UnitedHealth ist der größte Anbieter von Medicare Advantage in den USA, also von privat verwalteten Krankenversicherungen für Senioren, die vom Staat finanziert werden. Ab 2024 nahmen ältere Versicherte deutlich mehr medizinische Leistungen in Anspruch. Steigende Kosten brachten den Versicherungskonzern unter Druck.

Später kamen straf- und zivilrechtliche Ermittlungen des US-Justizministeriums zu UnitedHealths Medicare-Abrechnungspraktiken hinzu. Im Kern geht es um den Vorwurf, Diagnosen hinzugefügt zu haben, die die Risikoscores und damit die Zahlungen erhöhen. Ein großer Cyberangriff auf die Tochtergesellschaft Change Healthcare Anfang 2024 und die Ermordung von CEO Brian Thompson im Dezember 2024 waren ebenfalls keine Hilfe.

Das neue Management versucht, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, und krempelt den Konzern um. Der neue Fokus soll auf die Umsetzung, die Bilanzstärke und die Glaubwürdigkeit gelegt werden. Entsprechend werden Anleger im Rahmen der Vorlage der neuesten Zahlen auch auf die Fortschritte beim Turnaround achten.

Großer Vorteil

Beim Versicherer ergreift das neue Managementteam um Stephen Hemsley eine Reihe von Maßnahmen, um die Betriebskosten und die medizinische Kostenquote zu senken. Auf diese Weise soll unter anderem der bereinigte Gewinn je Aktie verbessert werden. Umsatz und Versichertenzahl stehen jedoch unter Druck, da das Unternehmen eine „Shrink-to-Grow“-Strategie verfolgt. Für das dritte Quartal erwarten Analysten laut FactSet im Schnitt Umsätze von 111,31 Mrd. US-Dollar bei einem EPS von 4,14 US-Dollar.

Jessica Tassan, Analystin bei Piper Sandler, sieht UnitedHealth jedoch in einem wichtigen Bereich gut aufgestellt. Demnach werde die Widerstandsfähigkeit der Medicare-Sterne-Bewertungen von UnitedHealth als beeindruckend und unterschätzt bezeichnet. Auf Basis der CMS-Daten (September) befänden sich rund 66,8 Prozent der Mitglieder in Verträgen mit vier Sternen oder mehr für 2027, auch wenn ihre Zahl gesunken ist. Die UnitedHealth-Aktie wird daher weiterhin mit „Overweight“ bewertet. Die Bewertung wird von Analystenseite ebenfalls positiv gesehen.

Mein Fazit

UnitedHealth steht vor einem schwierigen Umbau: Höhere Behandlungskosten, Ermittlungen und die Folgen früherer Krisen belasten den Konzern. Das Management setzt deshalb auf geringere Kosten und eine stärkere Bilanz – auch wenn dafür zunächst Umsatz und Versichertenzahl sinken könnten. Anleger dürften vor allem darauf achten, ob diese „Shrink-to-Grow“-Strategie greift. Die stabilen Medicare-Sterne-Bewertungen sind dabei ein Lichtblick. Sie stützen die positive Einschätzung, müssen sich aber neben den Fortschritten beim Turnaround auch in den kommenden Quartalen bewähren.

Wer nicht nur auf UnitedHealth, sondern auf weitere Aktien setzen möchte, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft erfolgreich und krisenresistent sein werden, sollte sich das Indexzertifikat (WKN: DA0ABP / ISIN: DE000DA0ABP0) auf den „Aktien für immer Index“ anschauen.