SAP schraubt an der KI-Zukunft

Erstmals mehr als 10 Mrd. Euro Quartalsumsatz, ein Cloud-Auftragsbestand mit 28 Prozent Plus und ein Ausblick am oberen Ende: SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) liefert. Die eigentliche Bewährungsprobe kommt aber erst noch.

Cloud-Geschäft als Motor

Europas größter Softwarekonzern hat im dritten Quartal bei Umsatz, operativem Ergebnis und Cloud-Erlösen die Erwartungen übertroffen und erstmals die Marke von 10 Mrd. Euro Quartalsumsatz geknackt. Für 2026 peilt der DAX-Konzern nun das obere Ende seiner Prognosespannen an. Die Aktie zog am Donnerstag trotz schwieriger Marktbedingungen an und festigt damit den Platz von SAP als wertvollster DAX-Konzern. Die SAP-Aktie hatte seit ihrem Sommertief um mehr als 50 Prozent zugelegt. Angesichts der positiven Zahlen und Aussichten könnte die Erholung weitergehen.

Zwischen Juli und September steigerte der Konzern den Umsatz um 13 Prozent auf 10,27 Mrd. Euro, währungsbereinigt blieb ein Plus von 12 Prozent. Zum ersten Mal in der Firmengeschichte steht damit in einem Quartal eine Zehn vor dem Komma. Analysten hatten im Schnitt mit rund 10,10 Mrd. Euro gerechnet. Der Motor bleibt die Cloud: Die Clouderlöse kletterten um 26 Prozent auf 6,67 Mrd. Euro (währungsbereinigt plus 25 Prozent), erwartet worden waren knapp 6,6 Mrd. Euro. Damit stammen inzwischen fast zwei Drittel des Konzernumsatzes aus dem Abo-Geschäft.

Das Herzstück Cloud ERP Suite wuchs sogar um 29 Prozent auf 5,92 Mrd. Euro und steht nun für 89 Prozent der Clouderlöse. Rund einen Prozentpunkt des Cloud-Wachstums verdankt SAP nach Angaben von Finanzvorstand Dominik Asam jedoch Einmaleffekten, vor allem nachgeholten Umsatzbuchungen. Und das klassische Geschäft schrumpft weiter. Die Lizenzerlöse fielen um 9 Prozent auf 147 Mio. Euro, das Servicegeschäft um 5 Prozent. Das ist allerdings gewollt, denn SAP schiebt seine Kunden konsequent in die Cloud.

Neue Produkte sind gefragt

Noch überzeugender fiel die Performance zuletzt auf der Ergebnisseite aus. Das Betriebsergebnis stieg um 18 Prozent und lag bereinigt erstmals über 3 Mrd. Euro. Der Konsens hatte bei 2,94 Mrd. Euro gelegen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 1,89 Euro, ein Plus von 19 Prozent. Die Analysten hatten mit rund 1,81 Euro gerechnet. Asam sieht darin einen Beleg für die Stärke und Skalierbarkeit des Geschäftsmodells, Vorstandschef Christian Klein sprach schlicht von einem „ausgezeichneten“ Quartal. Ein kleiner Schönheitsfehler: Die Bruttomarge im Cloudgeschäft gab im Jahresvergleich leicht nach und liegt nun knapp unter 74 Prozent.

Im Fokus steht derzeit aber auch der Auftragsbestand. Der Current Cloud Backlog zeigt, welche Cloud-Umsätze für die kommenden zwölf Monate bereits vertraglich gesichert sind. Im dritten Quartal wuchs er um 28 Prozent auf 24,1 Mrd. Euro, währungsbereinigt um 26 Prozent. Im Vorfeld hatten Analysten mit 24 bis 25 Prozent gerechnet. Zum Vergleich: Ende Juni lag der Auftragsbestand noch bei 22,9 Mrd. Euro. SAP profitiert derzeit in besonderer Weise davon, dass viele Bestandskunden auf die aktuelle Produktgeneration rund um S/4HANA umsteigen, nicht zuletzt, weil SAP die Wartung älterer Systeme auslaufen lässt.

Zum anderen setzt man voll auf Künstliche Intelligenz. KI sei im dritten Quartal der wichtigste Treiber für den Wechsel der Kunden in die Cloud gewesen, betonte Konzernchef Christian Klein in der Telefonkonferenz. Die Kunden investierten in die gesamte Basis, von der Cloud über die Daten bis zur Unternehmens-KI rund um den Assistenten Joule. Ganz so euphorisch sehen das nicht alle: Die Analysten von TD Cowen hatten vor den Zahlen angemerkt, die KI-Nutzung bei SAP komme zwar besser voran als bei vielen anderen Anbietern, sei aber noch kein großer Treiber für neue Aufträge.

Mein Fazit

SAP hat geliefert, und zwar auf ganzer Linie: Rekordumsatz, Rekordergebnis, ein prall gefülltes Auftragsbuch und ein Ausblick, der in Richtung oberes Ende zeigt. Der Umbau vom Lizenzverkäufer zum Cloud-Konzern ist nicht mehr nur eine Story für Investorenpräsentationen, er steht schwarz auf weiß in den Zahlen. Gleichzeitig sollten Anleger die Kirche im Dorf lassen. Ein Teil des Cloud-Wachstums war einmalig, die Cloud-Marge bröckelt leicht, und das entscheidende Buchungsquartal steht erst noch bevor. Nach einem Kursplus von mehr als 50 Prozent seit dem Sommer ist zudem eine Menge Zuversicht eingepreist.

Wer auf die positive Kursentwicklung eines ganzen Aktienkorbs von vielversprechenden europäischen Large-Cap-Unternehmen setzen möchte, kann sich das Indexzertifikat (WKN: DA0AC3/ ISIN: DE000DA0AC39) auf den GRANOLAS European Champions Index anschauen. In diesem Index sind neben SAP weitere Big Player aus Europa wie ASML, Nestlé oder LVMH vertreten.