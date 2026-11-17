Während KI-Werte zuletzt infolge der US-Midterms, der Sorgen rund um zu hohe Investitionsausgaben sowie der Personalie an der NVIDIA-Spitze stark schwankten, konnte sich die Aktie der US-Warenhauskette Costco (WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051) stark behaupten. Das hat gleich mehrere Gründe.

Costco: Ein echter Langweiler

30 US-Dollar Sonderdividende, zweistellige Umsatzzuwächse, ein Kurs nahe dem Rekordhoch: Costco liefert wieder einmal alles, was Anleger lieben. Doch beim 46-Fachen des Gewinns stellt sich die Frage, wie viel Perfektion bereits im Preis steckt.

Costco ist eigentlich langweilig – und genau das macht die Aktie seit Jahrzehnten so verdammt gut. Ein Lagerhaus mit Betonboden, Paletten bis unter die Decke, ein Hotdog samt Getränk für 1,50 US-Dollar, der seit gefühlt einer Ewigkeit nicht teurer geworden ist. Wer hierzulande noch nie bei Costco war, hat übrigens eine gute Ausrede: In Deutschland gibt es bis heute keine einzige Filiale.

An der Börse ist Costco dagegen allgegenwärtig. Zuletzt sorgte der Konzern gleich mehrfach für Schlagzeilen – mit starken Oktoberzahlen und einer Rekord-Sonderdividende. Grund genug, einmal genauer hinzuschauen: nicht nur auf die jüngsten Monatsdaten, sondern auch auf die Frage, ob dieses Geschäftsmodell die stolze Bewertung in den kommenden Jahren rechtfertigen kann.

Wachstum, das bei dieser Größe eigentlich nicht möglich sein sollte

Im Handelsmonat Oktober, also in den vier Wochen bis zum 1. November, setzte Costco 24,50 Mrd. US-Dollar um. Das sind 12,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Über die ersten neun Wochen des neuen Geschäftsjahres summieren sich die Erlöse auf 54,52 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 12,8 Prozent. Für einen Händler dieser Größenordnung ist das eine Ansage.

Auf vergleichbarer Fläche wuchs der Umsatz konzernweit um 11,1 Prozent, in den USA sogar um 12,6 Prozent. Hier muss man allerdings genau hinsehen, denn die Zahl wurde durch gestiegene Benzinpreise aufgehübscht – Costco betreibt Hunderte Tankstellen. Rechnet man Sprit- und Währungseffekte heraus, bleiben konzernweit 7,3 Prozent und in den USA 8,1 Prozent. Das ist weniger spektakulär, aber immer noch stark. Wer im Einzelhandel aus eigener Kraft auf bestehender Fläche 8 Prozent Wachstum schafft, macht etwas fundamental richtig.

Die Schwachstelle heißt Kanada. Dort lag das bereinigte Plus bei nur 3,5 Prozent, die übrigen internationalen Märkte kamen auf 6,9 Prozent. Kräftig zulegen konnte dagegen das Digitalgeschäft: Die über Smartphone oder Computer angestoßenen Umsätze stiegen um 22,5 Prozent. Inzwischen betreibt Costco 945 Lagerhallen, davon 653 in den USA und Puerto Rico. Die Zahl der Standorte wächst Monat für Monat.

Die 30-US-Dollar-Bescherung

Noch mehr Aufmerksamkeit erregte die Mitteilung vom 10. November. Costco schüttet eine Sonderdividende von 30 US-Dollar je Aktie aus, insgesamt rund 13,3 Mrd. US-Dollar. Ausgezahlt wird sie am 4. Dezember an alle, die zum Handelsschluss am 24. November im Aktienregister stehen. Wer dabei sein will, muss die Papiere also rechtzeitig vor diesem Stichtag im Depot haben. Zusätzlich legte der Verwaltungsrat ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 4 Mrd. US-Dollar mit einer Laufzeit bis November 2030 auf. Das alte Programm aus dem Jahr 2023 war mit 3,1 Mrd. US-Dollar ausgeschöpft.

Sonderdividenden sind bei Costco Tradition. Die erste gab es 2012 mit 7 US-Dollar; es folgten Zahlungen 2015, 2017 und 2020 sowie zuletzt eine Zahlung von 15 US-Dollar im Januar 2024. Die neue Ausschüttung ist also doppelt so groß wie der bisherige Rekord. Zum Vergleich: Die reguläre Quartalsdividende liegt bei 1,47 US-Dollar. Die Sonderzahlung entspricht damit gut fünf Jahren regulärer Ausschüttungen. Gemessen am Schlusskurs von 1.066 US-Dollar vor der Ankündigung ergibt sich eine einmalige Rendite von knapp 2,8 Prozent.

Leisten kann sich Costco das problemlos. Ende August lagen 20,2 Mrd. US-Dollar an liquiden Mitteln in der Kasse, der operative Cashflow erreichte im Geschäftsjahr 15,8 Mrd. US-Dollar. Mizuho-Analyst David Bellinger hatte bei der Sonderdividende eher mit 18 bis 20 US-Dollar gerechnet und hob sein Kursziel auf 1.100 US-Dollar an. J.P. Morgan sieht die Aktie bei 1.150 US-Dollar, Jefferies ebenfalls bei 1.100 US-Dollar. Und Jim Cramer, der Costco im Charitable Trust seines CNBC Investing Club hält, gab in seiner „Lightning Round“ ohnehin ein klares Kaufsignal.

Das eigentliche Produkt ist die Mitgliedskarte

Um Costco zu verstehen, muss man sich von der Vorstellung lösen, dass ein klassischer Händler hier Geld mit Waren verdient. Die Marge auf das Sortiment ist bewusst hauchdünn. Verdient wird am Eintritt. Im Geschäftsjahr 2026, das Ende August endete, nahm Costco rund 5,9 Mrd. US-Dollar an Mitgliedsgebühren ein. Das entsprach etwa der Hälfte des operativen Gewinns – bei einem Konzernumsatz von über 300 Mrd. US-Dollar.

Die Kennzahlen dahinter sind beeindruckend stabil. Costco zählt 84,1 Millionen zahlende Mitgliedschaften und 150,4 Millionen Karteninhaber. Die Zahl der höherwertigen Executive-Mitglieder stieg um 9,4 Prozent auf 42,3 Millionen; ihr Anteil erreichte einen Rekord. In den USA und Kanada verlängern 92,3 Prozent der Mitglieder ihre Karte, weltweit sind es 89,8 Prozent. Solche Treuequoten kennt man sonst eher von Softwareabos als vom Lebensmittelhandel.

Genau darin liegt für mich der Kern der Erfolgsgeschichte. Die Gebühren sind so planbar wie ein Abo, die niedrigen Preise sorgen für Frequenz, die Frequenz für Einkaufsmacht und die Einkaufsmacht für noch niedrigere Preise. Die Eigenmarke Kirkland Signature und Zusatzgeschäfte wie Tankstellen, Apotheken oder Reisen verstärken diesen Kreislauf. Allein über Costco Travel buchten im abgelaufenen Jahr mehr als 750.000 Mitglieder eine Kreuzfahrt.

Die Bilanz für das Geschäftsjahr 2026 spricht für sich: Der Nettoumsatz stieg um 10,1 Prozent auf 297,2 Mrd. US-Dollar, der Gewinn um knapp 14 Prozent auf 9,2 Mrd. US-Dollar oder 20,76 US-Dollar je Aktie. Im vierten Quartal legten die Mitgliedsgebühren um 7,3 Prozent auf 1,85 Mrd. US-Dollar zu.

Wo das Wachstum der nächsten Jahre herkommt

Der offensichtlichste Hebel ist die Expansion. Im Geschäftsjahr 2026 kamen netto 25 neue Lagerhallen hinzu; für 2027 plant Costco 33 Eröffnungen, abzüglich Verlagerungen rund 28 netto, darunter vier in Europa. Langfristig peilt das Management etwa 30 neue Standorte pro Jahr an. Die Investitionen steigen entsprechend von 6,4 auf rund 7,5 Mrd. US-Dollar. Bei aktuell 945 Häusern weltweit ist der Markt außerhalb Nordamerikas noch längst nicht erschlossen. In Asien und Australien sieht Costco eine volle Pipeline; in Europa ist das Unternehmen mit Großbritannien, Spanien, Frankreich, Schweden und Island erst punktuell vertreten.

Der zweite Hebel ist digital. Die digital angestoßenen Umsätze überschritten im abgelaufenen Jahr 33 Mrd. US-Dollar und wuchsen um mehr als 20 Prozent. Der Traffic auf Website und App kletterte im vierten Quartal um 30 Prozent. Bemerkenswert ist ein Detail aus der Telefonkonferenz: Die Zahl der Besucher, die über KI-Suchtools kommen, wuchs zum zweiten Mal in Folge dreistellig; diese Besucher weisen die höchste Kaufquote aller Kanäle auf. Costco ist damit einer der wenigen klassischen Händler, die von KI eher profitieren als bedroht werden.

Der dritte Punkt ist die Verjüngung der Kundschaft. Die Zahl der Mitglieder unter 40 Jahren ist seit der Pandemie um fast 60 Prozent gestiegen; sie stellen inzwischen über ein Viertel der Mitglieder. Dazu kommen Felder, die Costco lange vernachlässigt hat: schnelle Lieferung, Marktplätze und Werbung auf eigenen Plattformen. Analysten wie Bellinger von Mizuho sehen genau hier Nachholbedarf – und damit Potenzial.

Und dann ist da noch das Börsenumfeld. Wie CNBC-Optionsexperte Mike Khouw kürzlich herausgearbeitet hat, treiben ausgerechnet die Sorgen rund um künstliche Intelligenz die Costco-Aktie zurück in Richtung Rekordhoch. Wer sich vor überhitzten Tech-Bewertungen oder KI-Verlierern fürchtet, sucht Geschäftsmodelle, die kein Chatbot ersetzen kann. Ein Warenlager, in dem man Toilettenpapier palettenweise kauft, gehört zweifellos dazu.

Die Risiken: Perfektion hat ihren Preis

Das größte Risiko steht nicht in der Bilanz, sondern auf dem Kurszettel. Costco wird mit rund dem 46-Fachen des erwarteten Gewinns gehandelt; auf Basis der vergangenen zwölf Monate liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis sogar über 50. Der Gewinn je Aktie wuchs zuletzt um rund 14 Prozent – sehr ordentlich, aber weit entfernt von dem Tempo, das ein solcher Aufschlag eigentlich verlangt.

Zweitens verliert der Motor der Mitgliedsgebühren etwas an Schwung. Bereinigt um die Gebührenerhöhung vom September 2024 wuchs dieser Posten im vierten Quartal nur noch um 6,8 Prozent, nach 7,5 Prozent im zweiten Quartal. Da der Effekt der Preiserhöhung nun ausgelaufen ist, fehlt künftig rund ein Prozentpunkt Rückenwind. Auch das Digitalwachstum hat sich von über 22 auf knapp 20 Prozent abgekühlt.

Drittens bleiben Konjunktur und Politik Unsicherheitsfaktoren. Ein Teil des Umsatzwachstums hängt am Benzinpreis, der in beide Richtungen schwanken kann. Die Zollthematik ist nicht vom Tisch, auch wenn Costco aktuell Rückerstattungen für früher gezahlte Zölle erhält – im vierten Quartal immerhin 184 Mio. US-Dollar, die als Einmaleffekt die Zahlen schönen. Dazu kommen steigende Lohn- und Gesundheitskosten für die Mitarbeiter, ein schwächelndes Kanada-Geschäft sowie ein harter Wettbewerb mit Walmart samt Sam’s Club und Amazon, gerade bei Lieferung und Onlinewerbung.

Mein Fazit

Die Oktoberzahlen bei Costco zeigen, dass dieser Tanker auch bei über 300 Mrd. US-Dollar Umsatz noch erstaunlich schnell fährt. Die Treuequoten sind exzellent, die Bilanz ist grundsolide, die Expansion hat noch viele Jahre Laufzeit. Das Problem ist nicht das Unternehmen, sondern der Preis. Schon ein Quartal mit etwas schwächerem Mitgliederwachstum kann reichen, um die Aktie zweistellig zurückzusetzen – das haben wir in diesem Jahr bereits erlebt. Wer langfristig denkt und Costco als Qualitätsbaustein ins Depot legen möchte, könnte Spaß an dieser Aktie haben.

Wer nicht nur auf Costco, sondern gleich auf mehrere Unternehmen setzen möchte, die „wegen ihrer herausragenden Geschäftsmodelle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in mehr als 100 Jahren noch erfolgreich am Markt agieren werden“, sollte einen Blick auf das Morgan Stanley Indexzertifikat (WKN: DA0ABN / ISIN: DE000DA0ABN5) auf den „Aktien für die Ewigkeit Index“. werfen.