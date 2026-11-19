Dritte Prognoseanhebung in einem Jahr, ein Rezeptgeschäft, das im Oktober um mehr als 90 Prozent wächst, und erstmals eine schwarze Null beim bereinigten EBITDA: DocMorris (WKN: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283) hatte am Kapitalmarkttag viel zu erzählen. Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht. Kann es in diesem Tempo weitergehen?

Das Rezeptgeschäft hebt ab

DocMorris wurde in den vergangenen Jahren mehr als einmal abgeschrieben. Zu oft wurde das E-Rezept als großer Wachstumstreiber angekündigt, zu oft blieb der Durchbruch aus. Wer die Aktie noch aus Zur-Rose-Zeiten kennt, weiß, wie viel Geduld und Geld Anleger hier gelassen haben. Umso bemerkenswerter ist, was sich 2026 abspielt. Die Botschaft des Kapitalmarkttags: Die Wende ist geschafft, jetzt soll Geld verdient werden.

Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) ist im Oktober um mehr als 90 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gewachsen. Für das Gesamtjahr erwartet das Management nun ein Rx-Plus von rund 60 Prozent. Man muss sich die Dynamik vor Augen führen: Zu Jahresbeginn standen hier noch 20 Prozent im Plan, im August wurde die Prognose auf 40 Prozent angehoben, jetzt sind es 60 Prozent. Entsprechend steigt die Prognose für das Außenumsatzwachstum 2026 in Lokalwährung auf rund 15 Prozent.

Wie steil die Kurve inzwischen ist, zeigen die Quartalszahlen für den deutschen Rx-Außenumsatz in Euro: Im dritten Quartal 2025 waren es 65,1 Mio. Euro, im zweiten Quartal 2026 schon 86,9 Mio. Euro und im dritten Quartal 116,0 Mio. Euro – ein Sprung von 78 Prozent zum Vorjahr und 34 Prozent zum Vorquartal. Nach neun Monaten liegt das Rx-Wachstum bei 53 Prozent. Konzernweit kletterte der Außenumsatz im dritten Quartal um 21,5 Prozent auf 342,7 Mio. CHF.

Das klassische Nicht-Rx-Geschäft mit rezeptfreien Arzneien, Gesundheits- und Pflegeprodukten legte um 5,5 Prozent auf 218 Mio. CHF zu, die Digital Services (Telemedizin, Retail Media und Marktplatz) wuchsen um 46 Prozent auf knapp 14 Mio. CHF. Nach neun Monaten stehen 971 Mio. CHF Umsatz zu Buche, ein Plus von 14 Prozent. Die Zahl der aktiven Kunden stieg auf 13,1 Millionen, 1,5 Millionen mehr als ein Jahr zuvor.

Das bereinigte EBITDA lag im dritten Quartal bei plus 0,6 Mio. CHF, was einer Marge von 0,2 Prozent entspricht. Das ist kein Gewinn, über den man Champagner öffnet. Aber es ist das erste positive Quartal, und es kam ein Quartal früher als geplant. Für das Gesamtjahr peilt DocMorris einen bereinigten EBITDA-Verlust von weniger als 10 Mio. CHF an; die Investitionen sollen unter 30 Mio. CHF bleiben. Der nächste Meilenstein ist ein positiver Free Cashflow im Verlauf des Jahres 2027.

Der eigentliche Turbo: die Zuzahlung

Was hat sich geändert? Das E-Rezept ist in Deutschland seit Anfang 2024 Pflicht, und über das CardLink-Verfahren lässt es sich per Gesundheitskarte und Smartphone direkt in der App einlösen. Das allein hat aber noch keinen Boom ausgelöst. Den eigentlichen Turbo hat DocMorris im März 2026 gezündet: Seitdem übernimmt der Versender bei E-Rezepten die gesetzliche Zuzahlung. In der Vor-Ort-Apotheke zahlen gesetzlich Versicherte pro Packung 5 bis 10 Euro aus eigener Tasche, bei DocMorris null Euro. Das ist ein Argument, das jeder Rentner sofort versteht – und genau diese Zielgruppe ist für das Rezeptgeschäft entscheidend.

Laut Management bestellen die neuen Kundenkohorten etwa doppelt so häufig wie die ersten E-Rezept-Kunden, und das bei niedrigeren Akquisitionskosten. Möglich wurde das, weil der Europäische Gerichtshof und der Bundesgerichtshof 2025 bestätigt hatten, dass ausländische Versender bei Rezepten Preisvorteile gewähren dürfen. Gleichzeitig hat das Management teure TV-Werbung zurückgefahren und das Budget auf Performance-Marketing umgeschichtet. Warum das für die Profitabilität so wichtig ist, hat Finanzchef Daniel Wüest beim Kapitalmarkttag vorgerechnet:

Eine Rx-Bestellung bringt mehr als den dreifachen Deckungsbeitrag einer OTC-Bestellung. Der durchschnittliche Warenkorb liegt bei rezeptfreien Produkten bei rund 38 Euro, bei akuten Rezepten bei rund 75 Euro und bei chronisch Kranken bei rund 150 Euro. Ein chronischer Rx-Kunde ist über 24 Monate mehr als zehnmal so viel wert wie ein OTC-Kunde. Je höher der Rx-Anteil, desto schneller wächst also das EBITDA im Verhältnis zum Umsatz. Dazu kommt eine Infrastruktur, die auf weit mehr Volumen ausgelegt ist. Hier wird in den kommenden Jahren auch die Künstliche Intelligenz helfen.

Ein riesiger, kaum digitaler Markt

Mittel- bis langfristig dreht sich bei DocMorris alles um eine einfache Rechnung. Der deutsche Apothekenmarkt für verschreibungspflichtige Medikamente ist laut der Präsentation zum Kapitalmarkttag rund 63 Mrd. Euro schwer. Davon laufen erst rund 2 Prozent über den Versand aus dem Ausland. Bei rezeptfreien Medikamenten sowie Beauty- und Pflegeprodukten (rund 12 Mrd. Euro) liegt der Online-Anteil dagegen bereits bei rund 24 Prozent. Die Deutschen haben also keine grundsätzliche Scheu, Medikamente im Netz zu kaufen. Sie konnten es beim Rezept bisher nur nicht bequem.

Als Blaupause dient Schweden: Dort ist der Online-Anteil im Rx-Markt von einem niedrigen Niveau im Jahr 2015 auf 19 Prozent gestiegen. Hinzu kommt TeleClinic. Die Telemedizin-Tochter kam 2025 in Deutschland auf 27 Mio. Euro Umsatz, hat nach eigenen Angaben einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent bei den abgerechneten Videosprechstunden und arbeitet mit einer EBITDA-Marge von über 35 Prozent. In den ersten neun Monaten 2026 wuchs der Umsatz um rund 40 Prozent, das EBITDA hat sich etwa verdoppelt. Das mittelfristige Ziel des Managements bleibt unverändert: rund 15 Prozent jährliches Umsatzwachstum und eine bereinigte EBITDA-Marge von etwa 8 Prozent. Zu den Risiken des Geschäfts zählen wiederum die Regulierung mit einer mächtigen Apothekerlobby, der Wettbewerb (Redcare Pharmacy) sowie die Finanzierung.

Mein Fazit

Das Rezeptgeschäft wächst rasant, die Kostendisziplin greift, das EBITDA ist positiv, und mit TeleClinic gibt es ein hochprofitables Standbein, das an der Börse noch zu wenig beachtet wird. Der strukturelle Rückenwind durch das E-Rezept ist real und dürfte viele Jahre wehen. Gleichzeitig ist nach einer Verdreifachung des Kurses ein großer Teil der guten Nachrichten eingepreist.

Als Alternative zu einem Direktinvestment in DocMorris käme auch ein Indexzertifikat auf den Schweiz Index (WKN: DA0AAW / ISIN: DE000DA0AAW8) infrage. Dort sind auch Größen aus der Schweiz wie Roche, Novartis oder Swisscom zu finden.

Der marktEINBLICKE-Quellensteuer-Tipp:

In diesem redaktionellen Beitrag haben Sie über ausländische Unternehmen gelesen, die an Sie als möglicher Aktionär auch eine Dividende zahlen. Dividenden sind für den langfristigen Vermögensaufbau das Salz in der Suppe. Als Anleger sollten Sie aber bei Dividendenzahlungen aus dem Ausland reagieren und sich zu viel gezahlte Quellensteuer kostengünstig rückerstatten lassen. Wir zeigen Ihnen, wie einfach und bequem das für jeden Investor geht.